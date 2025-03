Zahlreiche Beschwerden Nach technischer Bestandsaufnahme durch Pÿur - Wurden Mieter der Neubi zu Verträgen gedrängt?

Der Telekommunikationsanbieter Pÿur ist ein Kooperationspartner der Neubi und hat in den vergangenen Wochen technische Bestandsaufnahmen in mehreren Mietwohnungen durchgeführt. Dabei sei es zu „Irritationen“ gekommen, so die Neubi. Wie man darauf reagiert.