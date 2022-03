Nach Rohrbruch: Zwölf Stunden ohne fließend Wasser in der Hälfte von Zscherndorf

Zscherndorf/MZ - Nach einer Havarie haben die Zscherndorfer am Dienstagabend ab 20 Uhr wieder Wasser aus der Leitung bekommen. Zuvor hatte ab 8 Uhr im halben Ort Ebbe am Wasserhahn geherrscht. Grund war der Rohrbruch einer 150er Trinkwasserleitung aus den 70er Jahren an der Kreuzung Lieselotte-Rückert-Straße/An der Festwiese.

„Die defekte Leitung wurde in einem großen Arbeitsaufwand freigelegt und repariert“, beschreibt Grit Schwara, die Technische Leiterin der Midewa, die Arbeiten. Während der Abstellung wurden von insgesamt 595 Kunden in Zscherndorf 250 mit Wasserwagen und Trinkwasserpacks mit dem kühlen Nass versorgt. Dabei habe man ein besonderes Augenmerk auf das Senioren-Wohnquartier „Lieseelotte“, die Schule sowie die Kita gelegt. Viele Einwohner hätten sich aber schon vor der Abstellung privat mit Wasser versorgt, da man die Reparatur mit Handzetteln und über die sozialen Medien angekündigt hatte. Auch der Ortsbürgermeister habe bei der Information geholfen. Die Abstellung habe also niemanden ganz unvermittelt getroffen.

Parallel zu den Reparaturarbeiten hätten die Mitarbeiter der Midewa sowie der Firma Ensmenger eine neue Leitung unter der Straße An der Festwiese verlegt, die ein Umstellen der Versorgung im Havariefall möglich machen werde. „Dann können wir bei einem Notfall auch jenen Teil Zscherndorfs versorgen, der am Dienstag auf das Wasser warten musste“, sagt die Technische Leiterin. Bisher habe es nur die eine Wasserleitung gegeben, die am Ende Zscherndorfs in Richtung Ramsin aufhöre. Wann an der Reparaturstelle der Asphalt aufgebracht wird, stehe noch nicht fest.