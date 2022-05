Hohe Kosten für Strom und Gas Nach Pleitewelle: Grundversorger in Anhalt-Bitterfeld müssen höhere Preise berechnen

Nach einer Pleitewelle von Billiganbietern wie Stromio und Co. befinden sich deren ehemalige Kunden nun bei lokalen Anbietern in der teuren Grundversorgung. Was Betroffene nun unternehmen können.