Lange Staus und wildes Parken Nach Park-Chaos am Wochenende - Macher von „Goitzsche in Flammen“ suchen nach Lösungen

Rund 12.000 Menschen besuchten am Samstag „Goitzsche in Flammen“. Mit Folgen bei der Anreise und der Abreise. Was kann in Zukunft getan werden, um ein Chaos zu verhindern? Das sagen die Beteiligten.