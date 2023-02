Nach Kritik des Schwimmvereins per offenem Brief folgt eine Beschwichtigung durch den Bitterfeld-Wolfener Oberbürgermeister Armin Schenk. Ein Workshop soll Varianten der Weiterführung beider Bäder in Bitterfeld-Wolfen beleuchten.

Nach Offenem Brief - OB Schenk sieht in Schließung des Sportbads keine Option

Bitterfeld/MZ - In der Stadt Bitterfeld-Wolfen soll es auch in Zukunft zwei Schwimmbäder geben. Das erklärt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU), nachdem der Bitterfelder Schwimmverein in einem offenen Brief die Befürchtung äußerte, dass das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld perspektivisch geschlossen werden könnte.