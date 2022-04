Nach mehreren Rohrbrüchen in kurzer Zeit: B100 bleibt in Bitterfeld länger voll gesperrt

Die B100 in Bitterfeld, B100 bleibt länger gesperrt.

Bitterfeld/MZ/CZE - Die Midewa verlegt in der Bitterfelder Friedensstraße/B 100 eine neue Trinkwasserleitung. Grund ist der erneute Rohrbruch von vor einigen Tagen. Deshalb bleibt die Komplettsperrung der Bundesstraße 100 zwischen den Einmündungen Dessauer Straße und Am Gelben Wasser weiter bestehen. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 5. April.