Bitterfeld eröffnet seinen neuen Bahnhof. Der moderne Bau samt einmaliger Bernstein-Fassade läutet ein neues Verkehrszeitalter für die Stadt ein. Was die Besucher am Eröffnungstag alles erwartet.

Neues Verkehrszeitalter in Bitterfeld

Das Warten hat ein Ende, die Bahnhofsuhr tickt schon. AM Mittwoch wird das neue Empfangsgebäude eröffnet und in Betrieb genommen.

Bitterfeld/MZ. - Das Warten hat ein Ende. Am Mittwoch, 16. Juli, wird der neue Bahnhof von Bitterfeld am Vormittag feierlich eröffnet und in Betrieb genommen. Dazu werden laut der Deutschen Bahn Lydia Hüskens, Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und Ralf Thieme, Vorstand Personenbahnhöfe bei der DB InfraGO AG, erwartet.