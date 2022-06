Nach langer Corona-Erkrankung: Klaus-Dieter Kohlmann muss Fleischerei in Greppin aufgeben

Doch Fleisch und Würste werden dort weiterhin angeboten - dank eines Jeßnitzers. Wie es Kohlmann jetzt geht und was sich in der Fleischerei ändern wird.

Greppin/MZ - Es ist das Ende einer Ära in Greppin - und dennoch nicht das Aus. Vor 121 Jahren hat Hermann Wede in der Neuen Straße seine Fleischerei eröffnet. Seitdem wurden dort Fleisch- und Wurstwaren verkauft. Seit 1988 führt Wedes Urenkel Klaus-Dieter Kohlmann mit seiner Frau Karola das Geschäft in dritter Generation. Doch nun endet die Familientradition.