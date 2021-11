Nach langem Anlauf auf die Bühne: „Bremer Stadtmusikanten“ sorgen in Wolfen für ausverkauftes Haus

Wolfen/MZ - Nun sind sie alt. Sind nicht mehr kräftig, nicht mehr bissig - kurz: für die Besitzer lästig. Der Esel soll in die Wurst, der Hahn in die Suppe. Hund und Katze sollen sich trollen. Doch nein! Die Tiere erkennen die „second chance“, wie der Esel formuliert. Und packen die beim Schopfe. Denn etwas besseres als den Tod finden sie allemal, wissen sie.

Wer kennt sie nicht, die Bremer Stadtmusikanten? Das Ensemble des Amateurtheaters Wolfen hat das Stück aus der Sammlung der Gebrüder Grimm als Weihnachtsmärchen auf die Bühne gebracht. Und das ist eine echte Freude, den Schauspielern über eineinhalb Stunden zu folgen.

Mit was für einem Charme und wunderbar hintergründigem Witz entführen sie das Publikum in eine andere Welt. Und vermitteln ganz unprätentiös die Moral der Geschicht’: Allein ist man klein, zusammen kann man schrecklich groß sein. Und das in jeder Hinsicht. Man kann sogar zu echten Freunden werden. Also dann: Sich nicht dem Schicksal ergeben, es annehmen. Ja, es herausfordern.

Die drei Räuber machen den Wald unsicher. (Foto: André Kehrer)

Und so - grob betrachtet - lässt sich wohl auch das Schicksal des Weihnachtsmärchens 2021 auf den Punkt bringen. Denn eigentlich ist „Die Bremer Stadtmusikanten“ das Märchen des Jahres 2020. Dass es nun mit zwölfmonatiger Verspätung auf die Bühne kommt, hat zu tun mit Corona: Das Ensemble hatte vergangenes Jahr bis kurz vor der Aufführung geprobt - dann kam das Aus für alle Veranstaltungen. Und als die Truppe später noch mal Anlauf nahm, bremste eine Quarantäne sie aus.

Und nun der Charme der zweiten Chance - passend zu Stadtmusikanten: Die Truppe um Leiterin Jana Respondek steckte den Kopf nicht in den Sand und hielt fest an der gemeinsamen Idee, die sie seit Jahren zusammenhält: Theater als ein Lebenselixir. Knapp 30 Ensemblemitglieder verbringen den wohl allergrößten Teil ihrer Freizeit vor und hinter der Bühne im Kulturhaus Wolfen - als Schauspieler, Regisseur, als Bühnen-, Kostüm- und Maskenbildner, als Drehbuchautor, Souffleuse und nicht zuletzt als gute Seele. Und was sie seit Jahr und Tag mit ihrem Können und Wollen auf die Beine stellen, macht das unter der Regie von Cornelia Thiele entstandene Stück „Die Bremer Stadtmusikanten “ erneut deutlich.

Was für ein schöner Hahn. (Foto: André Kehrer)

Die freie Regisseurin, die aus Weimar nach Wolfen kommt, kitzelt aus allen, die irgendwie beteiligt sind, das Beste an Fähigkeiten heraus. Und das auch, indem viele Passagen im Stück gesungen werden. Was für eine schöne Idee! Stark zeichnet sie die Figuren - da ist die piepsige, naiv-mutige, neugierige Maus (Sandy Ribbecke), die den Spielfaden zwischen Räubern und Tieren webt. Und da sind die typischen, Esel, Hund, Katze und Hahn zugeschriebenen Charaktere, die einfach hinreißend rüberkommen.

Ob der besonnene Esel (Torsten Geschke), die zickige Katze (Jana Respondek), der versöhnliche Hund (Uta Opitz) oder der stolze Hahn (Toni Müller) - sie erreichen die Seele des Zuschauers. Die Würze ist der feine, unerwartete Witz. Helge Schneiders „Katzeklo“ kommt zu Ehren, der Hund zeigt seine literarische Ader. Das freilich kann die Katze so nicht hinnehmen. Cool lässt sie durchblicken, dass sie Verwandtschaft hat am Broadway. Eine tolle Show bieten die aufgescheuchten Hühner - „wir sind dämlich aber froh...“ - um ihren Gockel, der herzzerreißend krähen kann (Wo hat Toni Müller das gelernt?).

Am Bühnenrand steht Sigrid Horn als Souffleuse. „Sie brauchen mich heute nicht“, sagt sie. „Sie können’s eben.“ Aber als quasi gute Fee ist sie die Rückversicherung. Und was wäre alles das ohne die Bühnenmeister? Sie setzen Bühne und Schauspieler gekonnt ins rechte Licht.