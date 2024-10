Hochwasserschutz in Region Bitterfeld

Der Lober-Leine-Kanal soll zurückgebaut und zwischen Seelhausener See (l.) und Goitzsche ein offener Graben als Überleitungsbauwerk entstehen.

Greppin/MZ. - Die zwei Jahrhunderthochwasser sind in und um Bitterfeld-Wolfen unvergessen. Wie schnell Wasser wieder zur Bedrohung werden kann, haben das Winterhochwasser 2023/24 und die steigenden Pegel vor wenigen Wochen gezeigt. Umso größer ist das Interesse der Bürger am Stand der Schutzmaßnahmen. Deshalb hat die Bitterfelder Bürgerinitiative Hoch- und Grundwasserschutz nach langer Pause am Dienstag zu einem Forum eingeladen.