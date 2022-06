Nach Hallengroßbrand im Januar: Obsthof in Prussendorf steht vor dem endgültigen Aus

Wolfgang Ulrich stellt den Betrieb in Prussendorf ein. Ende Juli öffnet das letzte Mal das Apfelhäuschen. Eine Rodung der Plantage wird nicht ausgeschlossen.

Am 29. Juli hat Annett Lebahn ihren letzten Arbeitstag im Apfelhäuschen.

Prussendorf/MZ - Alles auf Anfang oder doch Schluss? Vor der Entscheidung stand Wolfgang Ulrich, der Besitzer des gleichnamigen Obsthofes in Prussendorf, nach dem Hallengroßbrand im Januar auf seinem Betriebsgelände. Damals fiel auch die landwirtschaftliche Technik dem Feuer zum Opfer. Ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstand. Was tun? „Jetzt ist es entschieden“, sagt Ulrich. Sein Lebenswerk hat keine Zukunft mehr. Der Pachtvertrag mit den Brüdern Ingo und Dirk Schauer, die in Halle eine Baumschule betreiben, ist bereits aufgelöst, den Mitarbeitern wurde gekündigt, teilt Ulrich auf MZ-Anfrage mit.