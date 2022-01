Nach Fehlanschaffung vom Land: Muldestausee-Wasserwehr bekommt neuen Lkw

Pouch/MZ - Die Wasserwehr der Gemeinde Muldestausee hat ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt. Der Lkw ist geländegängig, kann durchaus schwere Lasten transportieren und verfügt über einen Ladekran. Er ist aber auch der zweite seiner Art, der in nicht einmal einem Jahr in der Gemeinde in Betrieb genommen worden ist. Warum?

Teure Reparaturen machten für die Gemeinde keinen Sinn

Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und die Wasserwehr-Mitglieder reden Klartext. Das Fahrzeug, das ihnen im April vorigen Jahres vom sachsen-anhaltischen Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) unentgeltlich zur Nutzung überlassen worden war, entpuppte sich als unbrauchbar. „Wir hätten zumindest eine ganze Reihe an teuren Reparaturen durchführen müssen, um es wirklich voll zum Laufen zu bringen“, sagt Giebler. Er will keine Schelte am LHW betreiben. „Aber es war besser, hier Klartext zur reden und eine für alle Seiten tragbare Lösung zu finden“, so der Bürgermeister.

Die Lösung mit dem neuen Einsatzfahrzeug, das optisch kaum Unterschiede zum alten aufweist, ist allerdings auf lange Sicht nicht nur kostengünstiger. Sie sorgt vor allen Dingen für deutlich mehr Sicherheit. Denn der Lkw ist ein entscheidendes Rad im Getriebe des Hochwasserschutzes an der Mulde.

Hochwasserschutz auf zwölf Kilometer Deichlinie

Die Mitglieder der Wasserwehr Muldestausee haben zwölf Kilometer Deichlinie zu betreuen: Muldedeiche zwischen Brösa und dem Stausee bei Pouch. Dazu Abschnitte am Lober-Leine-Kanal und am Stausee-Auslauf bei Friedersdorf. Seit geraumer Zeit sind sie außerdem für die mobile Schutzanlage des Polders Rösa verantwortlich. Der soll nach Fertigstellung im Hochwasserfall Millionen Kubikmeter Muldewasser aufnehmen und den Pegel des Flusses um bis zu 40 Zentimeter minimieren - vorausgesetzt, alle möglichen Abläufe der riesigen Wanne sind geschlossen.

Dafür sorgen nicht zuletzt die Mitglieder der Muldestausee-Wasserwehr. Sie müssen im Ernstfall die Einzelteile der in einer gemeindeeigenen Halle eingelagerten Schutzwand schnell an den vorgesehenen Platz im Ortsteil Brösa bringen und montieren. Das geht nicht mit Muskelkraft. Dafür braucht es einen multifunktionellen Lkw und Erfahrung.

Nicht einsatzbereit bei Starkregen im Juni

Die eignen sich die Wasserwehr-Mitglieder und andere Einsatzkräfte wie Feuerwehrleute unter anderem bei Übungen an. Und genau dabei versagte das zunächst vom LHW zur Nutzung überlassene Fahrzeug. „Es offenbarten sich eine Reihe Mängel, welche die Betriebssicherheit beeinträchtigten“, erklärt Verwaltungschef Giebler. Und fügt hinzu, dass das größte Fahrzeug der Wasserwehr bei einem Ernstfall - einem Starkregenereignis Anfang Juni - nicht einsatzbereit war. Der Zustand sollte sich nicht ändern. Der Bürgermeister sagt in Richtung LHW: „Es war ein gut gemeinter gemeinsamer Versuch, der sich in der Rückschau leider nicht als zielführend erwies.“

Jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Wasserwehrleute und zuständige Verwaltungsmitarbeiter schwärmen vom nagelneuen Lkw. Und auch LHW-Präsident Burkhard Henning zeigt sich auf Nachfrage zufrieden mit der neuen Lösung am Muldestausee. Sie spielt ihm auch in die Karten. Denn Hochwasserschutz ist eine Landesaufgabe. Das LHW muss sie erfüllen. In Muldestausee arbeitet die Landeseinrichtung dabei mit den ehrenamtlichen Wasserwehr-Mitgliedern zusammen.