Nach erfolgreicher Premiere: Bauernmarkt in Bitterfeld soll es auch im nächsten Jahr geben

Bitterfeld/MZ/UR - Sonnenschein und milde Temperaturen: Der 11. September bot die nahezu perfekte Kulisse für eine besondere Premiere. Die Stadt stellte gemeinsam mit der Regionalmarke „Mittelelbe“ den ersten Bauernmark auf die Beine - kurzfristig und aus einer Präsentation von Produktion aus der Region in leerstehenden Geschäften in der Bitterfelder Burgstraße heraus geboren.

Daran erinnert Bitterfeld-Wolfens Wirtschaftsförderer Steve Bruder. Vor diesem Hintergrund sieht er den Markt als Erfolg. Schließlich hätten nach dem Aufruf der Stadt 16 Händler ihr Interesse an der Veranstaltung bekundet, 13 hätten am Ende tatsächlich teilgenommen.

Aber ist das wirklich so toll? Gibt es nicht Reserven? Das Thema treibt die Mitglieder des Bitterfeld-Wolfener Wirtschafts- und Umweltausschusses um. Sie hatten Bruder eingeladen und um eine Auswertung des Marktes gebeten.

Reserven sieht der Wirtschaftsförderer tatsächlich. So müsse bei Folgeveranstaltungen darauf geachtet werden, dass der Termin des Bauernmarktes möglichst so gewählt werde, dass er zeitlich nicht mit ähnlichen Veranstaltungen in anderen Orten kollidiere. Dann nämlich sei die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, mehr Händler mit einer noch größeren Auswahl an Erzeugnissen für Bitterfeld zu begeistern. Die Vielfalt der Produkte aus der Region müsse den Markt auszeichnen, sagt Steve Bruder und geht in die Offensive. Der Bauernmarkt wird auch im nächsten Jahr stattfinden. Und es ist Stand jetzt nicht ausgeschlossen, dass mehr als nur einmal mit regionalen Produkten um Kunden geworben werde. „Zweimal ist im Plan“, so der Wirtschaftsförderer, der hofft, dann auch Anbieter von Obst und Gemüse aus der Region begrüßen zu können.