Nach Entgleisung zweier Kesselwagen gestaltet sich die Bergung sehr schwierig

Wolfen - Den ganzen Tag hatten Mitarbeiter der Regiobahn Bitterfeld Berlin am Montag damit zu tun, die beiden entgleisten Kesselwagen zu bergen. Nachdem es Sonntagmorgen auf Höhe der Brücke über die B 184 in Wolfen-Süd zu der Havarie gekommen war, konnten dort keine Züge fahren. Das sei besonders kompliziert, da auf diesem Gleis die Versorgung des Flachglaswerkes Guardian stattfindet, sagt RBB Geschäftsführer Michael Meinhardt. Man sei aber bei den Reparaturarbeiten an der Weiche soweit voran gekommen, dass seit Montagabend wieder Züge in Richtung Guardian fahren könnten, so der Geschäftsführer.

Den entstandenen Sachschaden könne man noch nicht genau beziffern, er werde aber sicher im sechsstelligen Bereich liegen. Auch über die Ursachen der Entgleisung gebe es derzeit noch keine gesicherte Information, sagt er. „An der Untersuchung der Unfallursache wird gearbeitet“, so Meinhardt. Fest stehe auf alle Fälle, dass bei der Havarie niemand verletzt wurde und auch kein Produkt aus den umgestürzten und entgleisten Kesselwagen ausgetreten sei. (mz/mm)