Bitterfeld/MZ - Die Polizei ermittelt seit Februar 2023 wegen des Verdachts des Diebstahls und Computerbetrugs zum Nachteil einer 62-jährigen Frau.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stahl ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin am 7. Februar gegen 15.15 Uhr in einem Supermarkt in der Mühlstraße in Bitterfeld einer 62-Jährigen die Geldbörse aus deren Handtasche. Neben Bargeld im unteren dreistelligen Bereich befanden sich auch persönliche Dokumente, wie eine EC-Karte, im Portemonnaie. Kurze Zeit später benutzte der oder die Unbekannte an einem Geldautomaten am Markt in Bitterfeld die EC-Karte und hob Geld im vierstelligen Bereich ab.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Wer hat Hinweise zu dieser Person? (Foto: Polizei)

Die Polizei sucht nach dieser Person. (Foto: Polizei)

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Person, weswegen die Polizei nun Bildmaterial des Geldautomaten veröffentlicht hat. Durch die Veröffentlichung der Bilder – insbesondere hinsichtlich des auffälligen Hand-Tattoos oder Handschuhs und des Bekleidungslogos – erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.