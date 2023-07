Eine 82-Jährige ist am 22. Februar dieses Jahres in Wolfen Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Im Anschluss wurde die Geldkarte der Frau unrechtmäßig genutzt. Jetzt wurden Bilder einer Überwachungskamera freigegeben.

Nach Diebstahl einer Geldbörse in Wolfen - Unbekannte Frau hebt 4.500 Euro ab

Wolfen/MZ - Eine 82-Jährige ist am 22. Februar dieses Jahres in Wolfen Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Im Anschluss wurde die Geldkarte der Frau unrechtmäßig genutzt. Nun sucht die Polizei mit Hilfe der Bilder der Überwachungskamera des Geldautomatens nach der Täterin.

Die Seniorin hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Supermarkt in der Dessauer Allee ihre Einkäufe erledigt, als ihr die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Dies bemerkte sie erst an der Kasse. Tags darauf wurde bekannt, dass die Geldkarte bereits mehrfach missbräuchlich eingesetzt wurde – 4.500 Euro waren damals bereits abgebucht worden.

Wer kennt diese Frau? (Foto: Polizei)

Das Bildmaterial eines Geldinstitutes in Wolfen zeigt die bislang unbekannte weibliche Person, welche die Geldkarte der Geschädigten benutzt. Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.

Hinweise zu der Gesuchten nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.