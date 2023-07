Mehrere Räume betroffen Nach Brand in Kästner-Schule in Bitterfeld - Landrat Grabner schätzt Schaden auf 25.000 Euro

Die Ursache des Brandes am Dienstag in einem Raum der Erich-Kästner-Schule in Bitterfeld ist noch unklar. Mitten in den Ferien war dort ein Feuer ausgebrochen.