Mutmaßlicher Wolfsangriff direkt am Dorfrand von Burgkemnitz

Isegrim soll in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung zugeschlagen haben. Neun tote Tiere und verängstigte Anwohner bleiben zurück.

Eine Expertin des Wolfskompetenzzentrums Iden untersucht nach einem vermeintlichen Wolfsangriff tote Schafe auf einer Weide in Burgkemnitz

Burgkemnitz - Neun tote Schafe: Das ist die Bilanz einer Schreckensnacht in Burgkemnitz. Gerissen wurden die Alt- und Jungtiere aus einer Herde vermutlich von Wölfen. Das legen Bisswunden, Fährten und gefundener Kot nahe. „Eine abschließende Aussage ist aber erst in zwei, drei Wochen nach Auswertung der genommenen DNA-Proben möglich“, sagte Julia Kamp, Mitarbeiterin des sachsen-anhaltischen Wolfskompetenzzentrums in Iden nach einem Vor-Ort-Termin.

In Burgkemnitz schlägt Schafhalter und Ortsbürgermeister Andreas Boy Alarm. Seine Schafe hatte er auf Wiesen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung zum Grasen untergebracht. „Der Wolf scheut die Nähe zum Menschen nicht mehr“, stellt er fest. „Das ist gefährlich.“

Auch Anwohner wie Carola Schmidt sind verunsichert. „Ich bin täglich mit dem Kinderwagen hier unterwegs. Erst kamen die Wildschweine, jetzt die Wölfe. Das macht mir Angst“, erklärt die junge Frau.