Musikschüler und Laien: Ein ungewöhnliches Orchester will in den Bitterfelder Kulturpalast

Projekt knpüft an historisches Arbeiter-Sinfonie-Orchester an.

Akkordeonspielerinnen proben am vergangenen Samstag in Saal 063 des Wolfener Kulturhauses.

Wolfen/MZ - Vor der Mittagspause spielen alle Instrumente dann gemeinsam. „Probieren wir es mal“, sagt Ari Benjamin Meyers. „Ein, zwei, drei, vier und-“. Der Dirigent schwingt seinen rechten Arm im wellenförmigen Takt durch die Luft. Zuerst setzen Klavier und Akkordeon ein. Die Streicher folgen, dann Schlagzeug und Bläser. Zuletzt kommen die Celli hinzu.

Ein bekanntes Bild für Musikliebhaber. Doch das Orchester, das hier in Saal 063 des Wolfener Kulturhauses probt, ist kein gewöhnliches. Der aus New York (USA) stammende Komponist und Dirigent Meyers bringt dafür Bitterfelder Musikschüler und Erwachsene ohne musikalische Vorerfahrung zusammen. Gemeinsam entwickeln sie ein Stück, das am 8. Juli bei dem Festival „Osten: Neue Bitterfelder Wege“ Premiere feiern soll. Vom 1. bis 17. Juli plant der Verein Kulturpark im Kulturpalast ein umfangreiches Programm aus Musik, Theater und Kunst (die MZ berichtete).

Orchester probt mit Ari Benjamin Meyer im Kulturhaus Wolfen

Doch bis dahin wartet noch etwas Arbeit auf das Orchester. Am vergangenen Samstag haben die rund 40 Mitglieder zum vierten Mal gemeinsam geprobt. Wie schon zuvor sind sie dabei in ungewohnte Rollen geschlüpft. Die jungen Musikschüler bringen den erwachsenen „Schützlingen“ ihr Instrument näher. Diese „fangen bei Null an“, erklärt Ludwig Haugk, der künstlerische Leiter des Projekts. Zum vollwertigen Profi werde bei den monatlichen Treffen natürlich niemand. Doch das ist auch nicht das Ziel des Projekts. „In erster Linie geht es um das soziale Ereignis“, sagt Haugk. Gemäß des Festivalnamens sollen Menschen zusammengebracht werden, neue Verbindungen in und um Bitterfeld entstehen. Dabei könne die Kunst helfen. „Es ist schade, dass die Tradition des gemeinsamen Musikmachens abgebrochen ist“, findet Haugk.

Denn: Das unkonventionelle Ensemble hat vor Ort ein historisches Vorbild. Zu DDR-Zeiten waren die Auftritte des Arbeiter-Sinfonie-Orchesters Höhepunkte im Bitterfelder Kulturpalast. Damals gab es ein ganz ähnliches Konzept. „Das Tolle am Arbeiter-Sinfonie-Orchester war, dass dort junge und ältere Menschen zusammen gespielt haben“, erklärt Haugk. Daran will man nun ein Stück weit anknüpfen - zwar nicht an die musikalische Qualität, aber doch an den Gedanken dahinter. „Das ist mehr eine Erinnerung“, sagt der künstlerische Leiter. „Aber nicht nur nostalgisch. Wir schaffen ja etwas Neues“.

Corona-Pandemie erschwer Proben im Kulturhaus Wolfen

Einen entscheidenden Vorteil hatte das historische Arbeiter-Sinfonie-Orchester zudem. Es musste seine Auftritte nicht während einer Pandemie vorbereiten. Menschen zusammenbringen - das erschwert das Coronavirus bekanntlich weiterhin. Auch die Probe am Samstag musste fast ein Drittel des Orchesters wegen Infektionen oder Quarantäne-Verordnungen ausfallen lassen. „Damit haben wir schon ganz schön zu kämpfen“, sagt Haugk. „Aber wir lassen uns nicht entmutigen“.

Schließlich soll bei dem Projekt vor allem die Freude an der Musik im Vordergrund stehen. Doch auch qualitativ muss das bunt gemischte Ensemble sich nicht verstecken, da sind sich die Beteiligten einig. Die gemeinsame Probe vor der Mittagessen beendet Dirigent Meyers mit einem kräftigen Schlussstrich durch die Luft. „Ich bin wirklich begeistert“, sagt er dann. „Wir machen jetzt richtig Musik zusammen“.