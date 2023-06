Bitterfeld soll sich im August in ein Mekka für Musikfreunde und Kneipengänger verwandeln. Warum Gastwirte an zehn Standorten und mit einer Bühne auf dem Markt ein Gegengewicht zur Goitzsche sein wollen.

Musik liegt in der Luft - Wie Bitterfelder Gastronomen die Innenstadt beleben wollen

Konzertmeile in der Innenstadt

Bitterfeld/MZ - Eine Nacht voller Musik soll Bitterfeld am 26. August erleben. Die Innenstadt wird sich in eine klingende Landschaft verwandeln. Denn dann startet die Bitterfelder Musikmeile. An zehn Standorten laden Bands, Gesangsduos und DJs zu Auftritten ein. Das Publikum

kann gemütlich von Ort zu Ort wandeln und überall abwechslungsreiche Musik erleben. Auf dem Marktplatz wird sogar eine große Bühne samt gastronomischer Versorgung und Sitzmöglichkeiten aufgebaut.