Die Schulband „Lifve“ der Sekundarschule Zörbig begeistert beim Festival „Schule macht Musik“ in Halle. Auch das Lehrerensemble gehört inzwischen zum musikalischen Profil der Bildungsstätte.

Musik auf großer Bühne in Halle - Zörbiger Nachwuchsmusiker von „Lifve“ rocken die Ulrichskirche

Zörbig/MZ. - Die Schulband „Lifve“ der Sekundarschule Zörbig hat beim Festival „Schule macht Musik“ in der Ulrichskirche in Halle vor rund 500 Zuhörenden ein vielseitiges Programm präsentiert. Gespielt wurden unter anderem „Supergirl“, „Zombie“, „Perfekte Welle“ und „Three Little Birds“.