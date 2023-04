Rund 1.800 Euro Schaden ist bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch in Bitterfeld entstanden.

Mülltonnen brennen in der Mittelstraße in Bitterfeld - Anwohner sieht Jugendliche wegrennen

Die Feuerwehr war am Mittwochabend in Bitterfeld gefordert.

Bitterfeld/MZ - Rund 1.800 Euro Schaden ist bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch in Bitterfeld entstanden. Gegen 21.30 Uhr gingen aus bislang unbekannter Ursache in der Mittelstraße mehrere Müllcontainer in Flammen auf. Die Behälter brannten vollständig aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Anwohner konnte laut Polizei noch beobachten, wie sich zwei Jungen im Alter von etwa 14 Jahren recht zügig vom Brandort entfernten. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.