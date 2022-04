Müllcontainer in Muldenstein durch Brandstiftung zerstört - Hauswand verrußt

Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr mussten am Samstag einen Müllcontainer löschen.

Muldenstein/MZ - Unbekannte haben am Samstagnachmittag einen Müllcontainer in Muldenstein in Brand gesteckt. Das teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit.

Der Brand war gegen 18.15 Uhr ausgebrochen. Der Container wurde dabei zerstört und eine nahe gelegene Hauswand durch das Feuer verrußt. Das Feuer wurde durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Muldenstein gelöscht. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2.000 Euro.