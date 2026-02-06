Für die MS Vineta wird für die kommende Saison ein Bootsmann gesucht. Kapitän Dirk Metzker erinnert das an seinen eigenen Anfang auf dem Goitzsche-Schiff. Er weiß, worauf es ankommt.

MS „Vineta“ vor ungewissem Saisonstart - Was der dringend gesuchte Bitterfelder Matrose alles können muss

Dirk Metzker begann vor fast zehn Jahren ebenfalls als Bootsmann auf der Vineta. Heute ist er ihr Kapitän.

Bitterfeld/MZ. - Noch befindet sie sich im eisigen Schlummer. Ihr Winterquartier ist der Hafen mit direktem Blick auf die Villa am Bernsteinsee. Im März soll die MS Vineta von Vetter Touristik wieder auf kleine Fahrt auf dem Großen Goitzsche-See gehen. Doch dazu fehlt ihr im besten Fall noch ein neuer Matrose beziehungsweise Bootsmann. Kapitän Dirk Metzker, einst selbst Bootsmann, weiß aus erster Hand, was den Matrosen oder die Matrosin erwarten wird und worauf es bei der Arbeit auf der Vineta ankommt.