Bei den „Finals 2023“ landet BMX-Sportler Chris Böhm trotz eines Saltos vom Rad auf dem Treppchen. Doch der gebürtige Bitterfelder weiß, was er künftig ändern will.

Bitterfeld/Duisburg/MZ - „Mein Rücken fühlt sich an, als wäre ein Laster drüber gerollt“, sagt BMX-Star Chris Böhm am Tag nach der Deutschen Meisterschaft. Verwunderlich ist das nicht. Denn im entscheidenden Wettkampf bei den „Finals 2023“ machte der gebürtige Bitterfelder am Sonntagmorgen einen unfreiwilligen Abgang vom Rad. Trotzdem landete der 39-Jährige noch auf dem Treppchen, holte bei der ersten Deutschen Meisterschaft im BMX-Flat Bronze. Toller Erfolg.