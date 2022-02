Motorradfahrer verliert Kontrolle über seine KTM - 37-Jähriger muss ins Krankenhaus

Salzfurtkapelle/MZ - Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Salzfurtkapelle zugezogen. Der 37-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der Ringstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Mann dort ins Rutschen und verlor die Kontrolle über die KTM. Er stürzte und rutschte mit der Maschine noch einige Meter bis zu einer Hausecke.

Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der 37-Jährige durch einen Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit.