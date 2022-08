Mord in Goslar - Führt Überwachungsvideo aus Bitterfeld zum Fundort einer Leiche?

Im April 2021 ist Karsten M. aus dem Landkreis Goslar spurlos verschwunden. Ein guter Freund von ihm ist inzwischen für einen Mord ohne Leiche zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Polizei und Familie suchen aber weiter nach dem Verschwundenen - und loben 5.000 Euro Belohnung aus. Was Bitterfeld mit dem Fall zu tun hat.

Dieses Video soll den Tatverdächtigen in Bitterfeld zeigen.

Goslar/Bitterfeld/MZ - In einem rätselhaften Mordfall im Harz führt eine neue Spur nach Bitterfeld. Dort war im April 2021 Karsten M. aus Liebenburg (Landkreis Goslar) verschwunden. In einem spektakulären Prozess am Landgericht Braunschweig ist ein langjähriger Freund der Familie verurteilt worden - für einen Mord ohne Leiche. Von der fehlt bis heute jede Spur.