Mittleres Gehalt in Anhalt-Bitterfeld um knapp 100 Euro gestiegen - Männer verdienen mehr als Frauen

Köthen/MZ - Das Median-Entgelt, also der in der Mitte stehende Wert aus einer Liste aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten Einkommen in Anhalt-Bitterfeld, lag im vergangenen Jahr bei 2.689 Euro. Gegenüber dem Jahr 2020 ist der Wert nach Angaben der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg damit um 100 Euro gestiegen. Blickt man auf den Verdienst der vergangenen fünf Jahre zurück, dann ist dieser im Landkreis Anhalt-Bitterfeld um 369 Euro gestiegen. In Sachsen-Anhalt verdienten Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2021 im Median 2.855 Euro, heißt es weiter.