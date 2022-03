Mitteldeutscher Fundraisingpreis: Pouch holt ersten Platz für Projekt Backofen

Nach Präsentation stimmen in Jena mehr als die Hälfte der Teilnehmer für das Vorhaben der Kirchengemeinde. Das macht vor allem zwei Frauen überglücklich.

Bettina Lampadius-Gaube (r.) und Mathilda Burkhardt jubeln über den ersten Preis in Engelform.

Pouch/Jena/MZ - Der erste Mitteldeutsche Fundraisingpreis geht nach Pouch. Das Projekt „Ein Backhaus für Pouch“ der Kirchengemeinde wurde am Dienstag von den Teilnehmern des Fundraisingtags in Jena auf den ersten Platz gewählt. Er ist mit 1.000 Euro dotiert. Die drei Projekte, die bei einer vorherigen Onlineabstimmung die meisten Stimmen geholt hatten, konnten sich dort vorstellen (die MZ berichtete). 51 Prozent aller Teilnehmer votierten am Ende für Pouch.

Extra ein Brot gebacken

„Das ist wunderbar“, sagt Pfarrerin Bettina Lampadius-Gaube, die mit Mathilda Burkhardt von der Jugendgruppe der Kirchengemeinde das Vorhaben vorstellte. „Wir hatten großen Spaß dabei und haben uns die Bälle gegenseitig zugeworfen.“ Das Lampenfieber, das die Pfarrerin davor noch heftig geplagt hatte, war schnell verflogen. Burkhardts Freund hatte sogar extra ein Brot gebacken, dessen würziger Duft den Teilnehmern in die Nase stieg.

Anschließend gab es im Hörsasl der Ernst-Abbe-Hochschule tosenden Beifall. „Den haben aber auch die anderen Bewerber, die Villa Jühling aus Halle und das Kulturzentrum in Schweina, das Fenster finanzieren möchte, erhalten“, betont Lampadius-Gaube. „Dass wir gewinnen, hätte ich nicht gedacht, da auch die anderen beiden Präsentationen sehr gut waren.“

Fahrt zum Drittplatzierten geplant

Doch gewonnen hätten letztlich alle Teilnehmer des perfekt organisierten Fundraisingtags. „Wir haben dort ganz viele neue Ideen und Einblicke durch Vorträge und Gespräche bekommen“, sagt Lampadius-Gaube, die auch das erstklassige Hygienekonzept der Veranstaltung lobte. Die Villa Jühling als Zweitplatziertem kenne man ja sehr gut. Dort leihe man sich zum Beispiel für bestimmte Aktionen in Pouch die Großspielgeräte aus. Und fest stehe auch schon, dass man sich auf jeden Fall die künstlerisch gestalteten Fenster in Schweina anschauen werde.