Warum die Mitteldeutschen Ruderergometermeisterschaften erstmals in der Region stattfinden, sportlich Maßstäbe setzen und Sandersdorf bundesweit in den Fokus rücken.

Mitteldeutsche Ruderergometermeisterschaft - Elite geht erstmalig in Sandersdorf an den Start

Die Basketballhalle in Sandersdorf wird am Samstag für über 400 Starter zum Zentrum des Indoor-Ruderns auf den Ergometern.

Sandersdorf/MZ. - Wenn der Winter das Training auf dem Wasser unmöglich macht, verlagert sich der Rudersport traditionell in die Halle. Genau in dieser Phase rückt Sandersdorf in den Mittelpunkt eines Wettbewerbs, der inzwischen weit über Mitteldeutschland hinaus Beachtung findet. Am Samstag werden in der Basketballhalle in Sandersdorf die Mitteldeutschen Ruderergometermeisterschaften (MDEM) ausgetragen.