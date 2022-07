„Mitmachen statt meckern“-Fernsehteam mit dabei Er drohte auszutrocknen: Wie Freiwillige den Schlaitzer Dorfteich retten

Mitten in der Rekordhitze droht der Dorfteich in Schhlaitz zu verschlammen und zu verschwinden. Am Mittwoch wurde deswegen gemeinsam angepackt. Auch ein Fernsehteam war anwesend.