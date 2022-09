Mitgas-Kunden im Altkreis Bitterfeld verzweifelt - Abschlagszahlungen steigen dramatisch

Mitgas-Kunden erhalten dieser Tage Post von ihrem Gaslieferanten, die ihnen unglaublich erscheint. Viele sind ratlos. Was kann getan werden?

Bitterfeld/MZ - Als Ursel und Heinz Brandt Anfang September den Brief von ihrem Gasversorger Mitgas öffneten, trauten sie ihren Augen nicht. „Die neuen Umlagen und die Änderung der Bilanzierungsumlage, Beschaffungs- und Vertriebskosten sowie die Erhöhung des CO2-Preises wirken sich auf unsere Preiskalkulation aus. Ihren Erdgaspreis müssen wir deshalb zum 1. November anheben“, steht in dem Mitgas-Schreiben, das der MZ vorliegt. Brutto werden ab November 997 Euro fällig - monatlich. Vorher haben die beiden Rentner, die in Bobbau ein Einfamilienhaus bewohnen, 125 Euro gezahlt - ein Anstieg von knapp 700 Prozent. „So haben wir uns unser Rentnerleben nicht vorgestellt“, sagt Ursel Brandt kopfschüttelnd.