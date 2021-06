Mitarbeiter der Stadtwerke und Förderverein machen Gutspark Altjeßnitz wieder fit für Besucher

Altjeßnitz - Geht nicht, gibt’s nicht bei Gudrun Dietsch. Stöhnen wegen zu viel Arbeit auch nicht. Und wenn es um den Altjeßnitzer Gutspark geht, dann sowieso nicht. Und sie sagt auch, warum: „Weil das hier ein Kleinod ist, Deutschlands ältester und größter barocker Irrgarten.“ Eine Anlage, die ihresgleichen sucht.

Die couragierte, zierliche Frau, Chefin des Fördervereins Irrgarten Altjeßnitz, steht in Profigärtner-Kleidung inmitten einer großen Truppe Helfer. 25 Leute von den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen. Sie alle sind an diesem Freitag gekommen, um dem Verein unter die Arme zu greifen. Subbotnik sagen sie fröhlich dazu - nach wie vor. Und fröhlich ist die Stimmung, tatkräftig sind die Leute.

Seit Herbst 2019 war der Park in Altjeßnitz menschenleer

Zu tun ist allerhand. Das Unkraut hat sich der Wege bemächtigt - allein die Irre hat 1.250 Meter Weg -, der Spielplatz im Park ist lediglich an den großen Klettergerüsten noch zu erkennen. Kein Wunder, war der Park doch seit Herbst 2019 menschenleer. Keiner hat einen Fuß in die Anlage setzen dürfen. So hatte es die Stadt beschlossen. Corona ...

Die steingewordene Ceres hat alles im Blick. (Foto: André Kehrer)

Eine lange Zeit, wie sich zeigt. Am 1. Juli nun soll diese wunderschöne Anlage wieder für Besucher öffnen. Da hilft jetzt nur ein großer Ruck. Die Leute der Stadtwerke, zu denen die Netzgesellschaft und die Bädergesellschaft gehören, haben den Ruck in Gang gesetzt. Am Nachmittag zogen die Mitglieder des Fördervereins mit nicht weniger Energie nach.

„Hier war alles zu, ein Weg nicht mehr zu erkennen“

Projekte von Vereinen der Region zu unterstützen, das ist Teil der Firmen-Philosophie, wie der Geschäftsführer der Stadtwerke, Christian Dubiel, erklärt. „Und mit Frau Dietsch arbeiten wir schon Jahrzehnte zusammen - bisher mehr materiell, jetzt auch mit Hacke und Spaten. Alle, die nicht direkt mit Kunden heute zu tun haben, sind hier. Und wir haben Spaß.“ Heiko Landskron, Chef der Bädergesellschaft, sieht die ganze Aktion zudem als teambildend. Das scheint sie auch zu sein. Denn hier arbeiten Leute zusammen, die sich nicht tagtäglich sehen. Frauen vom Förderverein haben Kuchen gebacken. Und auch der Grill steht bereit.

Wege sind wieder sichtbar: Alexandra Kersten (l.) und Ines Kiedorf (Foto: André Kehrer)

Doch erstmal wird hier richtig geknufft. Christoph Reyer und André Lehmann von den Stadtwerken rackern auf den Wegen des Spielplatzes. „Hier war alles zu, ein Weg nicht mehr zu erkennen“, sagt Reyer, der es gut findet, „mal raus, weg vom Schreibtisch“ zu sein. Nebenan sind Alexandra Kersten und Ines Kiedorf zugange. Sie haben ein professionelles Handwerker-Radio dabei und die Musik aufgedreht. „Ohne läuft nichts“, meint Alexandra und lacht. Die beiden Frauen von den Stadtwerken haben ein riesiges Stück Weg wiederhergestellt und freuen sich darüber. „Schön“, sagt Ines Kiedorf, stützt sich auf die Hacke und begutachtet das Werk. Indes kümmern sich Annett Paul vom Förderverein und Mirko Byton, Chef der Netzgesellschaft um die Spielgeräte und den Mulch, der gelockert werden muss.

Mit rund 60.000 Euro schlägt der Park jährlich zu Buche

Auch Bernd Marbach (parteilos), Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz, ist da. Und hat gute Laune mitgebracht. Er weiß, was er an den Stadtwerken hat. Schon vor Jahren haben sie Spielgeräte gesponsert. Für die Stadt ist der Park ein Zusatzgeschäft. Da ist Marbach dankbar für jede Hilfe und für das Engagement des Fördervereins und der zuverlässigen Sponsoren. Mit rund 60.000 Euro schlägt der Park jährlich zu Buche. Nicht zu vergessen: Auch der Landkreis unterstützt, die Zuschüsse liegen aktuell bei 20.000 Euro, in der Höhe sollen sie beibehalten werden. Kulturelle Veranstaltungen wie das Parkfest oder Kleinostern, die der Verein organisiert, tragen auch zur Aufbesserung der Kasse bei - derzeit wird die Figur der Persephone restauriert, die alten Bäume müssen gepflegt und untersucht werden etc.

Das Parkfest, sagt Gudrun Dietsch, das wünscht sie sich so sehr zurück. Ein wahres Highlight über die Region hinaus! Und auch Dubiel hat tolle Erinnerungen: „Vor fünf Jahren haben wir hier unser 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert“, sagt er. „Das war ein Fest - so klasse. Das müssten wir wiederholen. Es ist so schön hier.“ (mz)