Beim Brand einer Lagerhalle in Zörbig ist am Freitagnachmittag einen Schaden von 20.000 Euro entstanden. Die Alarmierung erfolgte gegen 14.45 Uhr.

Mitarbeiter bekämpft Unkraut mit Gasbrenner: Lagerhalle in Zörbig ausgebrannt

In Zörbig wollte ein Mitarbeiter Unkraut bekämpfen.

Zörbig/MZ - Beim Brand einer Lagerhalle in Zörbig ist am Freitagnachmittag einen Schaden von 20.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonnabend mitgeteilt.