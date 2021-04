Mit zwei Wochen Verzögerung - Bauarbeiten in der Zörbiger Straße in Bitterfeld gestartet

Bitterfeld - Mit zwei Wochen Verzögerung beginnen an diesem Montag die Sanierungsarbeiten in der Zörbiger Straße von Bitterfeld. Das wird zu Behinderungen für die Autofahrer führen. Vor allem im zweiten Teil der Bauarbeiten auf dem gut eineinhalb Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße 183 müssen die Verkehrsteilnehmer große Umleitungen in Kauf nehmen. Denn dann wird die Zörbiger Straße komplett gesperrt. Das bestätigt das Verkehrsministerium in Magdeburg.

Zum jetzigen Baubeginn dagegen werden sich die Behinderungen noch in Grenzen halten. In dem Abschnitt zwischen dem Mühlenweg (unmittelbar nach dem Audi-Autohaus) und der Justus-von-Liebig-Straße kurz vor der Säurekreuzung werden als erstes beschädigte Randbereiche wie Rinnen und Borde ausgebessert. „Auch mehrere Bushaltestellen in dem Baubereich werden erneuert und zudem mit einem Blindenleitsystem ausgestattet“, erklärt Ministeriumssprecher Peter Mennicke.

In dieser Anfangszeit wird der Verkehr per Ampelregelung an den jeweiligen Baustellen vorbeigeführt. Allerdings ist aktuell auch noch die B100 bei Brehna voll gesperrt. Deswegen kommen viele Autofahrer statt über die B100 über die A?9 und die Abfahrt Bitterfeld, B183, Säurekreuzung und Zörbiger Straße in die Stadt, was in der Zörbiger Straße zu einem größeren Verkehrsaufkommen führt. Hier kommen nun die Nadelöhre der halbseitigen Sperrungen hinzu.

Spätestens ab Mitte Mai ändert ändert sich das allerdings erneut. Denn nach jetziger Planung erfolgt die eigent-liche Fahrbahnsanierung vom 10.Mai bis zum 30.Juni. Dann muss die Zörbiger Straße komplett gesperrt werden. Denn es werden die rund 13 Zentimeter starke Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht abgefräst. Anschließend werden diese Schichten neu aufgebracht.

Die offizielle Umleitung führt dann in Richtung Bitterfelder Innenstadt von der Säurekreuzung über die B?184/Leipziger Straße und die B?100/Brehnaer Straße sowie die Bismarckstraße - in der Gegenrichtung analog.