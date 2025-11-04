Die Winterdienstsaison hat begonnen. Drei Unternehmen sollen in Bitterfeld-Wolfen für freie Straßen, Wege und Haltestellen sorgen. Doch dabei gibt es unterschiedliche Prioritäten.

Mit Salzsole gegen Eis und Schnee - Wie der Winterdienst auf die kalte Jahreszeit vorbereitet ist

Welche Schneemengen fallen im bevorstehenden Winter? Der Bitterfelder Marktplatz jedenfalls soll vom Winterdienst geräumt werden.

Wolfen/MZ. - Noch hält sich Väterchen Frost zurück. Dennoch hat mit dem 1. November die Winterdienstsaison begonnen. In Bitterfeld-Wolfen sollen in den kommenden fünf Monaten drei Unternehmen für freie Straßen, Brücken, Rad- und Gehwege, Parkplätze sowie Haltestellen sorgen: der Eigenbetrieb Stadthof, die Toko Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH sowie die Anlagenbau Umweltprojekt GmbH aus Delitzsch.