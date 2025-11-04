weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Die Winterdienstsaison hat begonnen. Drei Unternehmen sollen in Bitterfeld-Wolfen für freie Straßen, Wege und Haltestellen sorgen. Doch dabei gibt es unterschiedliche Prioritäten.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 04.11.2025, 10:24
Welche Schneemengen fallen im bevorstehenden Winter? Der Bitterfelder Marktplatz jedenfalls soll vom Winterdienst geräumt werden.
Welche Schneemengen fallen im bevorstehenden Winter? Der Bitterfelder Marktplatz jedenfalls soll vom Winterdienst geräumt werden. (Foto: André Kehrer)

Wolfen/MZ. - Noch hält sich Väterchen Frost zurück. Dennoch hat mit dem 1. November die Winterdienstsaison begonnen. In Bitterfeld-Wolfen sollen in den kommenden fünf Monaten drei Unternehmen für freie Straßen, Brücken, Rad- und Gehwege, Parkplätze sowie Haltestellen sorgen: der Eigenbetrieb Stadthof, die Toko Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH sowie die Anlagenbau Umweltprojekt GmbH aus Delitzsch.