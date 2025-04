Mit mehr als einem Jahr Verspätung: Oberbürgermeister Schenk startet in seine zweite Amtszeit

Ende eines politischen Nachspiels in Bitterfeld-Wolfen

Für Armin Schenk wird am 29. April die zweite Amtszeit als Oberbürgermeister beginnen.

Wolfen/MZ. - Das politische Nachspiel zur Bitterfeld-Wolfener Oberbürgermeisterwahl vom Herbst 2023 ist beendet. Die Ernennung und Vereidigung von Amtsinhaber Armin Schenk (CDU) für seine zweite Amtszeit erfolgt in der Stadtratssitzung am 29. April und damit rund 14 Monate später als ursprünglich geplant. Unter dem Strich bleibt Schenk so mehr als ein Jahr länger im Amt. Das Datum teilte der Stadtratsvorsitzende Henning Dornack (AfD) mit, die Stadt hat den Termin bestätigt.