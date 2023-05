Das Thalheimer Unternehmen Mecotec ist auf Wachstumskurs und investiert eine halbe Million Euro. Was damit an Shanghai entstanden ist.

Mit Kältekammern auf Kurs - Mecotec aus Thalheim expandiert in China

Anhalt-Bitterfeld in Shanghai

Mecotec hat am Montag eine neue Niederlassung in China gegründet.

Thalheim/Shanghai/MZ - Von Thalheim nach Shanghai: Der Kältekammerhersteller Mecotec hat am Montag eine Niederlassung in Shanghai eröffnet und die Gründung einer chinesischen Tochtergesellschaft angekündigt. Darüber informierte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.