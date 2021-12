Mit Drogen, ohne Kennzeichen - E-Scooter-Fahrer flüchtet in Wolfen vor der Polizei

Wolfen/MZ - Eine Streifenwagenbesatzung hat am Dienstag in Wolfen einen E-Scooter-Fahrer gestellt, der unter Drogeneinfluss stand. Er war den Beamten gegen 23 Uhr auf der Verbindungsstraße aufgefallen, weil kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht war.

Beim Versuch des Anhaltens flüchtete der 35-Jährige zunächst, konnte dann jedoch recht schnell dingfest gemacht werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Zudem stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.