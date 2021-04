Mit diesem Logo wirbt Bitterfeld-Wolfen für die Landesgartenschau 2027

Wolfen - Das Votum ist eindeutig: Zwei Drittel aller Stimmen, die die Bürger bei der Wahl des Logos zur Landesgartenschau 2027 abgegeben haben, entschieden sich für das Motiv mit fünf bunten Blütenblättern und dem Bitterfelder Bogen darin.

Damit steht fest, dass die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit diesem Logo in den Endspurt um die Laga zieht. Mit dem optisch ansprechenden, modern wirkenden Signet soll nun innerhalb und außerhalb der Stadt geworben werden, damit das grüne Spektakel tatsächlich in Bitterfeld-Wolfen stattfindet.

Denn die Entscheidung fällt erst am Jahresende. Nach dem klaren Votum des Stadtrats hatte Bitterfeld-Wolfen seine Bewerbung im März an Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) übergeben - ebenso wie die Lutherstadt Wittenberg. Nun muss man die Jury überzeugen, nicht nur bei den im Sommer bevorstehenden Ortsbegehungen. Dabei soll auch das neue Logo helfen.

Das Landesgartenschau-Logo 2027 für Bitterfeld-Wolfen Repro: stadtverwaltung

Fast 400 Einwohner haben sich an der Abstimmung zum Gartenschau-Logo beteiligt

Noch in der entscheidenden Stadtratssitzung hatte Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) nach der erfolgreichen Abstimmung die Räte mit der Logo-Idee überrascht und sie aus fünf Varianten drei aussuchen lassen, die dann auf der städtischen Homepage den Bürgern zur Auswahl offeriert wurden. Die Entwürfe stammen von den Brüdern Mirko und Ronny Claus.

„Das war eine spontane Idee von uns, weil wir finden, dass zu so einer Bewerbung auch ein tolles Logo gehört“, sagt Ronny Claus. Bei der Stadtspitze kam die Idee gut an - und so hat die Stadt in sehr kurzer Zeit ein Logo vorzuweisen. Fast 400 Einwohner haben sich an der Abstimmung beteiligt. Gewonnen hat ein Entwurf von Mirko Claus aus Greppin. Er zeigt fünf ovale Blätter in verschiedenen Farben, die eine Blüte bilden, sowie den Bitterfelder Bogen. Darunter steht „Landesgartenschau Bitterfeld-Wolfen 2027“.

„Es soll ein Hingucker sein. Und eine Blüte passt ja zur Laga und zu unserer aufblühenden Stadt perfekt.“

Der Gewinner ist auch Claus’ Lieblingsentwurf. „Die fünf Blätter sollen die fünf Gründungsortsteile der gemeinsamen Stadt Bitterfeld-Wolfen symbolisieren, wie sie auch mit den fünf Flächen im Stadtwappen oder bei den fünf Sternen des Bogen-Logos zu finden sind.“

Die Farben seien eher aus gestalterischer Sicht ausgewählt worden. „Es soll ein Hingucker sein. Und eine Blüte passt ja zur Laga und zu unserer aufblühenden Stadt perfekt.“ Zudem zeigten die verschiedenen Farben, wie abwechslungsreich die Laga zwischen Fuhneaue und Grüner Lunge werden wird. „Eine Landesgartenschau ist ja eine farbenfrohe Veranstaltung.“

Für OB Schenk sind durch die Beteiligung von Stadtrat und Bürgern die politischen Entscheidungsträger als auch die Stadtgesellschaft öffentlich in die Entscheidung einbezogen worden. Der Gewinner sei auch seine erste Wahl gewesen.

Das Ziel ist klar: Viele Menschen erreichen und das Logo breit streuen

„Das Logo ist sehr ansprechend.“ Es steche hervor und vermittelt die Botschaft kurz, prägnant und eindeutig. „Durch das eindeutige Votum haben wir ein klares Signal und können beginnen, aktiv die Laga 2027 zu bewerben.“ Das Ziel ist klar: Viele Menschen erreichen und das Logo breit streuen, damit überall über die Bewerbung Bitterfeld-Wolfens geredet wird. Nun wollen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung festlegen, welche weiteren öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen initiiert werden.

Sieger Mirko Claus hofft, das dabei viele kreative Köpfe einbezogen werden. Das Laga-Logo kann er sich fast überall vorstellen: auf Druckerzeugnissen, Plakaten, in Onlinepräsentationen, animiert in Videos. „Ja sogar als lebendige Blüte - gepflanzt aus vielen Einzelpflanzen auf der Wiese vor dem Rathaus.“ (mz/Frank Czerwonn)