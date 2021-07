Mit dem „Enkeltrick“ haben Betrüger in diesem Jahr bereits 31.000 Euro in Anhalt-Bitterfeld ergaunert

Warum es so schwer ist, die Täter zu ergreifen.

In manchen Bankfilialen - wie hier in Düsseldorf - wird mit Plakaten vor den Betrügern gewarnt.

Bitterfeld/MZ - Es sind immer wieder sich wenig unterscheidende Tricks, mit welchen Betrüger ihre Opfer ködern. Beispielsweise, weil angeblich ein Familienmitglied in finanziellen Nöten steckt oder Schulden beglichen werden müssen.

Erst am vergangenen Mittwoch wurden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld solche Betrugsversuche bekannt. Eine 66-Jährige aus Quellendorf hatte von einem vermeintlichen Gerichtsvollzieher einen Anruf erhalten. Der forderte aus einem Gewinnspiel von 2014 säumige 5.000 Euro. Er drohte mit Kontopfändung. Die Frau bekam eine Telefonnummer genannt, bei welcher sie zurückrufen sollte. Eine Frau meldete sich an dieser und gab an, bereits über den gesamten Sachverhalt informiert zu sein. Gegen eine Zahlung von 2.500 Euro könnte das Problem „aus der Welt geschafft werden“. Die Geschädigte solle das Geld einfach auf ein ausländisches Konto überweisen. Die Frau handelte richtig, erstattete Anzeige bei der Polizei und überwies kein Geld.

Anrufer wollte 10.000 Euro für einen Autokauf von einer 97-Jährigen aus Bitterfeld

Eine 97-Jährige aus Bitterfeld erhielt wiederum einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels. Dieser habe sich ein Auto gekauft und benötige dringend 10.000 Euro zur Kaufabwicklung. Als die Geschädigte angab, nur eine Teilsumme aufbringen zu können, gab der Täter an, dass dieses Geld nicht ausreiche und fragte nach weiteren Rücklagen. Sie antwortete und der Täter forderte nunmehr einen mittleren fünfstelligen Betrag von ihr. Als die 97-Jährige angab, an das Geld nicht heranzukommen, sagte der Täter, dass sie niemandem von dem Anruf erzählen solle und legte auf.

Potenzielle Opfer sollen durch Aufklärung geschützt werden. (Foto: Polizei)

In Dessau indes ist vor einigen Tagen eine 86-jährige Seniorin auf Telefonbetrüger hereingefallen und hat 15.000 Euro verloren. Sie übergab das Geld im guten Glauben an einen unbekannten „Boten“. Angebliche Polizeibeamte und ein Staatsanwalt hatten sich zuvor bei ihr gemeldet, damit sie eine Kaution für ihre Tochter zahlt. Die sei nach einem Unfall in Haft genommen worden.

Wenn Kunden hohe Geldbeträge abheben, schrillen auch bei Banken die Alarmglocken

Insgesamt 31.000 Euro hätten Betrüger sich auf diese Weise in diesem Jahr bei zwei Fällen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verschafft, sagt Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Im gesamten Inspektionsbereich sind es 67.000 Euro gewesen, die mit dem „Enkeltrick“ ergaunert wurden. Versuche gab es im ersten Halbjahr 2021 weitaus mehr. Im Bereich der Polizeiinspektion wurden 84 gezählt, davon 34 in Anhalt-Bitterfeld. In einem Fall witterte ein Taxifahrer den Betrug und konnte eine 95-jährige Seniorin noch rechtzeitig warnen, als sie erzählte, 50.000 Euro für ihren Enkel von der Bank abheben zu wollen.

Wenn Kunden hohe Geldbeträge abheben, schrillen auch bei Banken die Alarmglocken. „Unsere Mitarbeiter fragen insbesondere bei älteren Menschen höflich nach dem Verwendungszweck, um in Bezug auf die Möglichkeit eines kriminellen Hintergrundes die Kunden zu sensibilisieren“, sagt beispielsweise Kathrin Abe von der Stadtsparkasse Dessau.

Im gesamten vorigen Jahr gab es im Bereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau 95 Fälle des „Enkeltricks“

Die Masche des „Enkeltricks“ aber scheint zuzunehmen. Im gesamten vorigen Jahr gab es im Bereich der Inspektion 95 Fälle, vier davon waren erfolgreich. 44.300 Euro erbeuteten die Täter, darunter 18.000 Euro von einer Person aus Anhalt-Bitterfeld. Das Geld verschwand auf Nimmerwiedersehen. „Ein Täter“, gibt Wendland zu, „konnte bislang nicht ermittelt werden.“

Die Banden gehen organisiert vor, erklärt die Polizistin. Gegebenenfalls reisen die „Kuriere“ täglich in eine andere Stadt, was deren Ergreifung erschwere. „Die Anrufe bei den Opfern erfolgen mit verschiedenen Handys. Dabei benutzen die Betrüger auch fingierte Telefonnummern, um den Anschein eines ordnungsgemäßen Anrufs zu erzeugen.“

„Beantwortet das Opfer die gestellte Frage mit einem Namen aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis, nimmt der Täter diesen Namen sofort auf“

Die Opfer, meist alleinlebende ältere Personen, werden gezielt ausgesucht. Die Betrüger durchsuchen beispielsweise Telefonbücher nach älteren Vornamen und täuschen anschließend eine verwandtschaftliche Beziehung vor, so Wendland. Schnell halten die Opfer die Stimme am Telefon für die eines Verwandten. „Beantwortet das Opfer die gestellte Frage mit einem Namen aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis, nimmt der Täter diesen Namen sofort auf und gibt sich als die genannte Person aus“, erklärt sie den Trick, wie das Vertrauen erschlichen wird. Generell rät sie zu Misstrauen und dazu, die Polizei einzuschalten, wenn eine Kontaktaufnahme verdächtig ist.