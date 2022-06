Das Historische Rathaus am Markt in Bitterfeld: Hier soll Stadtgeschichte dokumentiert werden.

Bitterfeld/MZ - Die Diskussion um den Erhalt und die Pflege der ersten frei gewählten Bitterfelder Bürgermeisterin Edelgard Kauf (CDU) ist vorerst beendet. Ortsbürgermeister Joachim Gülland (Linke) zog zuletzt im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat einen Beschluss dazu zurück. Aber er appellierte, an alle Bitterfelder Bürgermeister der Vergangenheit zu erinnern - zumindest an diejenigen, deren Namen sich in Unterlagen wiederfinden.