Die Einwohner von Holzweißig, Reuden, Bobbau und anderen Ortsteilen drücken dem Finale der Bitterfeld-Wolfener Umwelttage ihren Stempel auf. Was die Putzteufel alles in der Natur gefunden haben.

Holzweissig/Reuden/MZ - „Frühlingserwachen“ heißt die Aktion. Doch in Bitterfeld-Wolfen muss man in diesem Jahr dem Frühling etwas auf die Sprünge helfen. Und so ziehen zahllose Einwohner mit Besen, Schaufeln, Müllsäcken und Farbeimern los, um ihren jeweiligen Orstteil herauszuputzen. Dabei trotzen sie dem Regen und finden teils unglaubliche Dinge, die andere einfach in der Natur entsorgt haben. So verschwinden ganze Schandflecke.