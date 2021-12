Mit Akte in der Hand - Falscher Polizist klingelt bei 92-jähriger Seniorin in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld warnt vor falschen Polizeibeamten. Hintergrund ist ein am Dienstagvormittag misslungener Betrugsversuch.

Da klingelte es an der Haustür einer 92-Jährigen in der Friedensstraße in Bitterfeld. Als die Bewohnerin öffnete, da stand ein Mann vor ihr, der sich als Polizist ausgab. Mit einem vermeintlichen Dienstausweis und einer Akte in der Hand wollte er die Dame bewegen, ihn in die Wohnung zu lassen. Die Seniorin wies den Unbekannten in die Schranken. Dieser flüchtete.

Die Polizei rät, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Beim geringsten Zweifel helfe ein Anruf bei der Behörde oder Dienststelle weiter, von der die Amtsperson vorgibt zu kommen.