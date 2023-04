Mit Laptop, aber ohne Handy Mit 70 Kilogramm: „Weltenradler“ Thomas Meixner radelt nun zum Nordkap und zurück

Jahre ist es her, dass der „Weltenradler“ Thomas Meixner auf großer Tour war. Nun ist er zu seiner nächsten Reise in den hohen Norden aufgebrochen. Am Wolfener Rathaus wurde er verabschiedet.