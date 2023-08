Ein völlig betrunkener 23-Jähriger hat am Dienstag in der Bitterfelder Wiesenstraße einen Unfall verursacht. Mit Folgen für ihn.

Mit 2,38 Promille und unter Drogen - 23-Jähriger rutscht in Bitterfeld in Straßengraben

Bitterfeld/MZ - Ein völlig betrunkener 23-Jähriger hat am Dienstag in der Bitterfelder Wiesenstraße einen Unfall verursacht.

Der Mann war gegen 18.30 Uhr in Richtung Leopoldstraße unterwegs, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellte sich jedoch heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein noch vor Ort durchgeführter Test wies einen vorläufigen Wert von 2,58 Promille aus. Zudem wurden Anhaltspunkte festgestellt, die auf einen Konsum von Drogen hindeuteten. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angewiesen.

Damit sollte es aber noch nicht genug sein. Der 23-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW, an dem sich keine Kennzeichen befanden, war auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen.