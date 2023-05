Für zwei polnische Ballonfahrer hat die Richard-Schütze-Wettfahrt in Bitterfeld ein ungutes Ende genommen: In Mecklenburg-Vorpommern missglückte am Montag die Landung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Die sechs Teilnehmer der Richard-Schütze-Wettfahrt am Sonntag in Bitterfeld.

Grimmen/Bitterfeld/DPA - Nach der missglückten Landung eines Wasserstoffballons bei einem Wettfliegen am Montag nahe Grimmen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. In die Untersuchungen wird zudem die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen Braunschweig einbezogen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund sagte.