Bitterfeld/MZ. - Eine Mischung aus Erfahrung und frischem Wind soll’s künftig in einem besonderen Ehrenamt richten. So ist der Plan des neuen Gremiums des Stadtelternrates von Bitterfeld-Wolfen für die kommenden zwei Jahre. Eine Frau hat dort künftig den Hut auf: Juliane Stelter, wohnhaft in Holzweißig, 36 Jahre alt, Mutter einer Tochter. So schnell kann’s gehen?