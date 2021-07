Ministerpräsident Haseloff stellt sich in Wolfen Schüler-Fragen zu Dieselpreis und Pflegeberufen

Im Wolfener Gymnasium stellen sonst Lehrer die Fragen. In dieser Woche durften die Schüler ran – und einen prominenten Gast aushorchen.

Wolfen/MZ - Zwei Wochen bis zu den Sommerferien – doch die Aufmerksamkeit am Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen hätte am Mittwoch nicht größer sein können. Als Vertretungslehrer hatte der Schulclub Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eingeladen, um Schülerfragen zu beantworten. Knapp eine Stunde hatte der Politiker dafür mitgebracht, vorbereitet hatten die 10. und 11. Klassen im Sozialkundeunterricht 20 Fragen an Haseloff.

Der Ministerpräsident musste sich zum Aufwärmen erst einmal weniger politischen Fragen stellen - mit „Entweder-oder“ wollten die Schüler herausfinden, welche Technik Haseloff benutzt und ob er Katzen oder Hunde bevor-zugt. Die politische Fragerunde schließlich drehte sich um Dieselpreis, Pflegeberufe und das Wahlprogramm seiner Partei.

Den Jugendlichen gefiel der Auftritt des CDU-Politikers

Der Ministerpräsident konnte routiniert beantworten, was den Schülern unter den Nägeln brannte. Keine einzige Frage stellten die jungen Leute allerdings zu Corona. „Das war der Wunsch der Schüler“, erklärte Sozialkundelehrer Marcus Kellner. Die Jugendlichen hätten genug von Corona. „Sie wollten Themen abfragen, die die Zukunft betreffen. Dafür war das eine einmalige Möglichkeit.“ Da nur sieben der 20 Fragen gestellt werden konnten, bekommen die Schüler schriftliche Antworten zugesendet.

Den Jugendlichen gefiel der Auftritt des CDU-Politikers. „Er wirkte sehr sympathisch und es war eine angenehme Atmosphäre“, so die Zehntklässlerinnen Paula, Chantal und Chiara einstimmig. Die Schulstunde sei eine gute Abwechslung gewesen. Auch Schulleiterin Uta Prüfer freute sich über den Besuch und das Engagement der jungen Leute. „Interesse für Politik ist da.“

Die Schulleiterin wünscht sich eine bessere Ausstattung

Während einer Vorbesprechung hörte sich der Ministerpräsident auch die Probleme der Lehrer an. Sorgen mache etwa das Fach Geschichte, aber auch die Digitalisierung und Naturwissenschaften. „Schule muss vieles abfangen“, sagte Schulleiterin Uta Prüfer. Gleichzeitig sei man nicht so gut ausgestattet wie gewollt. Haseloff hörte zu und versprach, die Anregungen mitzunehmen.

Er zeichnete zudem die Schulleiterin, den Gründungsvater und langjährigen Vorsitzenden des Schulclubs, Jörg Helbig, sowie den neuen Vorsitzenden Helmar Girlich mit der Ehrennadel des Ministerpräsidenten aus.