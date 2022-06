Millionenschwere Mängel: Landrat untersagt die Nutzung der Sporthalle Wolfen-Krondorf

Landrat Andy Grabner hat die Nutzung der Sporthalle Wolfen-Krondorf mit sofortiger Wirkung untersagt. Was zu der folgenschweren Entscheidung geführt hat.

Wolfen/MZ - Die Nachricht schlug am Donnerstagabend bei den Mitgliedern des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld ein wie eine Bombe. Auf der Sitzung in der historischen Stadthalle von Zerbst verkündete Landrat Andy Grabner (CDU), dass er die Sporthalle Wolfen-Krondorf mit sofortiger Wirkung für jeglichen Sportbetrieb geschlossen habe. Nachdem bereits vor gut einem Jahr kurz vor einen Volleyball-Zweitligaspiel Wasser durch das Dach eingedrungen war und dann zunächst das Lichtband erneuert werden sollte, wollten es die Verantwortlichen beim Landkreis genauer wissen und haben ein Gutachten in Auftrag gegeben.